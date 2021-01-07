Штурм Капитолия: погибло трое, арестовано 52 человека

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом на своей пресс-конференции начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

По его словам, три человека погибли от чрезвычайных ситуаций во время атаки Кататолию, однако не уточнил, были ли эти люди причастны к штурму.

"Одна взрослая женщина и два взрослых мужчины пострадали от отдельных чрезвычайных ситуаций, которые привели к их смерти. Любая потеря жизни в округе трагическая", - заявил он.

Ранее стало известно имя убитой женщины. Это - 35-летняя ветеран Военно-воздушных сил Эшли Бетбит, воевавшая в Афганистане и Ираке.

Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.

Большинство арестов (47) связаны с нарушением комендантского часа. Еще четверо были арестованы за ношение пистолетов без лицензий, а одного - за хранение запрещенного оружия.

Также в полиции подтвердили информацию о самодельную взрывчатку, обнаруженную в штабе Республиканского национального комитета в Вашингтоне, а также заявил, что аналогичную взрывное устройство было обнаружено и штаб-квартире Демократического национального комитета.

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