Застреленная в Капитолии женщина оказалась активной сторонницей Трампа и теории заговора QAnon

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times.

35-летняя Эшли Бэббит, ветеранка Воздушных сил, служила в армии 14 лет и побывала в миссиях в Афганистане и Ираке. В свое время она служила и в подразделении в Вашингтоне, известном как Capital Guardians, который тренируют и для противодействия массовым беспорядкам.

После отставки она вернулась в родной Сан-Диего и вскоре занялась бизнесом, а также заинтересовалась крайне правыми политическими течениями.

В своих соцсетях Эшли активно поддерживала Дональда Трампа, конспирологические теории QAnon и выражала антимигрантские взгляды, критиковала демократов из Калифорнии.

Среди идей, которые продвигает теория заговора QAnon - что президентские выборы 2020 якобы были украдены "элитой заговорщиков-сатанистов", и что обязанность обычных людей - помочь Трампу удержаться на должности.

Как следует из ее Twitter, она еще за неделю до событий ожидала, что 6 января станет решающим днем. Когда товарищ в соцсети спросил ее "Когда мы начнем побеждать?", она ответила - "6 января 2021".

Эшли Бэббит ретвитнула пост, в котором обещали восстание с целью второй инаугурации Дональда Трампа.

"Ничто не остановит нас. Они могут пытаться и пытаться, но буря приближается и обрушится на Вашингтон менее чем за 24 часа ... темнота осветится", - написала она в Твиттере за день до своей гибели.

Во время штурма Бэббит зафиксировали на видео рядом с людьми, которые разбивали стеклянные двери в один из вестибюлей Капитолия.

На видео видно, как двое мужчин помогают ей пробраться через раму, она начинает пролезать туда - и падает обратно в толпу после выстрела полицейского Капитолия в штатском.

Близкие Эшли Бэббит шокированы ее гибелью. Ее муж сказал в комментарии репортеру Fox News, что написал ей сообщение за 30 минут до рокового выстрела, и так и не получил на него ответа.

Брат рассказал, что Эшли не предупредила семью о намерении ехать в Вашингтон, хотя это и не было неожиданностью.

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