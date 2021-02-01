Вихід з дому за SMS: у Словаччині можуть посилити правила комендантської години

В уряді Словаччини допускають додаткове посилення комендантської години, тому що діючі суворі обмеження не дають достатнього ефекту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Noviny, про це сказав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.

У Словаччині так звана цілодобова комендантська година діє вже тривалий час, але з низкою винятків - дозволено виходити у важливих справах, як у магазин, на роботу, до лікаря тощо.

Керівник МОЗ сказав, що діючі обмеження фактично не працюють, тому що кількість госпіталізованих хворих продовжує зростати.

"У нас вже діє комендантська година, і досить сувора, але напевно це пов’язано зі значним поширенням британського штаму вірусу…. Ситуація стає дуже тривожною, попри усі заходи. Ми будемо радитися, що робити далі", - зазначив він. Засідання урядової комісії з експертами планують на 2 лютого.

Міністр сказав, що ймовірно з 8 лютого економіку країни повністю закриють - окрім критичної інфраструктури.

За його словами, один з варіантів, який розглядають - посилити правила комендантської години та вимагати перед виходом з дому надсилати SMS-запит із зазначеною причиною та чекати підтвердження, яке буде "перепусткою" для виходу з дому.

Крім того, для робочих поїздок між регіонами з гіршою і кращою епідеміологічною ситуацією можуть почати вимагати тест на коронавірус. З неважливих причин пересування між регіонами вже заборонене.

Урядове рішення щодо подальших заходів мають прийняти у середу, 3 лютого.

Нагадаємо, у середині січня Словаччина анонсувала нове масове тестування на коронавірус. Планувалося, що з 27 січня виходити на роботу буде дозволено лише людям, які мають довідку про негативний результат.