У Словаччині підтвердили перші випадки нового штаму коронавірусу

У Словаччині підтвердили наявність нової мутації коронавірусу, вперше виявленої у Британії.

Про це заявив глава МОЗ Словаччини Марек Крайчі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"Новий варіант штаму коронавірусу, що поширюється з південних регіонів Англії, вже підтверджений у Словаччині", - заявив Марек Крайчі.

"Вже в перших зразках з району Міхаловце команда Бориса Клемпа у співпраці з факультетом природничих наук та факультетом математики, фізики та інформатики Карлового університету змогла визначити так званий англійський штам" - додав він.

Зазначений штам має на 70% вищу здатність до розповсюдження, вище репродуктивне число Rt - приблизно 0,4, ніж вихідний вірус. Важливо, що його поширення частіше зустрічається серед людей до 60 років та інтенсивно серед дітей.

"Клінічні ознаки та смертність від захворювання за новим варіантом не змінюються порівняно з оригінальним вірусом ", - заявив міністр.

Як повідомлялося, медики в Грузії підтвердили один випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції COVID-19, який вперше виявили у Великій Британії.