Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава Єврокомісії засудила затримання Навального

У Чорному морі продовжують пошуки 5 моряків із затонулого судна української компанії

Україна відклала перший саміт Кримської платформи

У ЄС та США вимагають звільнити Навального 






Словаччина знову протестує населення на коронавірус

Понеділок, 18 січня 2021, 08:21

Словаччина у понеділок запускає нове загальнонаціональне тестування на коронавірус впродовж наступних 9 днів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Уряд сподівається, що загальнонаціональне тестування прискорить одужання від останньої хвилі коронавірусу, допоможе системі охорони здоров'я і дозволить послабити обмеження та повернутися учням в школи в лютому.

Читайте також
У Словаччині підтвердили перші випадки нового штаму коронавірусу

Загальнонаціональне тестування має розпочатися в понеділок і завершитися 26 січня. Воно не є обов'язковим, але всім людям, які хочуть піти на роботу, необхідно буде надати негативний тест на коронавірус починаючи з 27 січня.

Перед Різдвом Словаччина ввела жорсткий карантин, який включає цілодобову комендантську годину.

Винятки включають поїздки на роботу, у справах або до лікарів. Людям також дозволено робити необхідні покупки в найближчих до їхніх домівок магазинах.

Близько 3500 осіб померли від вірусу в країні з населенням 5,4 мільйона осіб.

Словаччина вже проводила загальнонаціональну кампанію тестування восени минулого року, у рамках якої тест здали більше половини населення країни. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Коронавірус
powered by lun.ua