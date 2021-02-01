Выход из дома по SMS: в Словакии могут дополнительно ужесточить правила комендантского часа

В правительстве Словакии допускают дополнительное усиление комендантского часа, так как действующие строгие ограничения не дают достаточного эффекта.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Noviny, об этом сказал министр здравоохранения Марек Крайчий.

В Словакии так называемый круглосуточный комендантский час действует уже длительное время, но с рядом исключений - разрешено выходить по важным делам, в магазин, на работу, к врачу и т.

Руководитель Минздрава сказал, что действующие ограничения фактически не работают, потому что количество госпитализированных больных продолжает расти.

"У нас уже действует комендантский час, и достаточно строгий, но наверное это связано с широким распространением британского штамма вируса.... Ситуация становится очень тревожной, несмотря на все меры. Мы будем советоваться, что делать дальше", - отметил он. Заседание правительственной комиссии с экспертами планируют на 2 февраля.

Министр сказал, что вероятно с 8 февраля экономику страны полностью закроют - кроме критической инфраструктуры.

По его словам, один из вариантов, который рассматривают - ужесточить правила комендантского часа и требовать перед выходом из дома отправлять SMS-запрос с указанной причиной и ждать подтверждения, которое будет "пропуском" для выхода из дома.

Кроме того, для рабочих поездок между регионами с худшей и лучшей эпидемической ситуацией могут потребовать тест на коронавирус. С неважных причин передвижения между регионами уже запрещено.

Правительственное решение о дальнейших мерах должны принять в среду, 3 февраля.

Напомним, в середине января Словакия анонсировала новое массовое тестирование на коронавирус. Планировалось, что с 27 января выходить на работу будет разрешено только людям, имеющим справку об отрицательном результате.