Україна попросить у Канади аудіозапис про ймовірно навмисне збиття Іраном літака МАУ

Офіс генерального прокурора України підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, на якому може міститися інформація про ймовірну навмисність збиття українського літака МАУ в небі над Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу, про це розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайла, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А отже, й слідство піде більш оперативно для встановлення істини і відновлення справедливості", - сказав Мамедов.

За даними канадського телерадіомовника CBC News, канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування та прокуратури України дослідять цей аудіозапис з метою встановлення його автентичності.

Офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що такого запису не існує, викладена інформація є неправдивою і ненадійною, а висловлювання, які приписують Заріфу, суперечать його культурі мови.