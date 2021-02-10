Україна дослідить запис, який вказує, що Іран міг збити літак МАУ не випадково

Органи досудового розслідування та прокуратури України дослідять аудіозапис, у якому ймовірно фігурує міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф, і нібито вказує на те, що Іран міг збити літак авіакомпанії МАУ не випадково.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у відеозверненні, поширеному МЗС України в середу, повідомляє "Європейська правда"

"Сьогодні ЗМІ оприлюднили запис телефонної розмови за ймовірної участі міністра закордонних справ Ірану пана Заріфа. З самого ранку ми здійснили серію телефонних розмов з представниками органів досудового розслідування та прокуратури України, які перебувають на контакті з нашими іноземними колегами і координуватимуть зусилля із дослідження цього запису з метою встановлення його автентичності", - сказав Єнін.

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За його словами, українські слідчі та прокурори мають достатні знання та досвід роботи з перехопленнями, і розслідування збиття рейсу MH17 це підтверджує.

"Ми обов'язково повідомимо про результати", - наголосив Єнін.

Крім того, він зазначив, що за декілька тижнів органи з безпеки авіації України висловлять свої коментарі до проєкту технічного звіту Ірану про катастрофу, після чого Іран подасть його на розгляд Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

За даними ЗМІ, канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

Він також висловив думку, що правда ніколи не буде розкрита на найвищому рівні – урядом і збройними силами Ірану.

Офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що такого запису не існує, викладена інформація є неправдивою і ненадійною, а висловлювання, які приписують Заріфу, суперечать його культурі мови.

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збив у небі над Тегераном рейс 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" двома ракетами класу "земля-повітря", в результаті чого загинули всі 176 осіб на борту.