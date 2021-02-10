Украина попросит у Канады аудиозапись о вероятно умышленном сбитии Ираном самолета МАУ

Офис Генерального прокурора Украины подготовил запрос в Канаду о международной правовой помощи в получении аудиозаписи, на которой может содержаться информация о возможной преднамеренности сбития украинского самолета МАУ в небе над Ираном.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора, об этом рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для установления истины и восстановления справедливости", - сказал Мамедов.

По данным канадского телерадиовещателя CBC News, канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники опознали как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы предварительного расследования и прокуратуры Украины исследуют эту аудиозапись с целью установления подлинности.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что такой записи не существует, изложенная информация является неправдивой и ненадежной, а высказывания, которые приписывают Зарифу, противоречат его культуре речи.