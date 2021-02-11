Угорщина почне видавати свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу

Уряд Угорщини вирішив запровадити свідоцтва про вакцинацію для людей, які отримали вакцину від коронавірусу або перехворіли.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today, про це оголосив міністр, відповідальний за офіс прем'єра, Гергей Гуйяш.

Він оголосив, що сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.

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Так само свідоцтво видаватимуть людям, які перехворіли на коронавірус. У ньому будуть вказувати дату виписки з лікарні, або першого негативного тесту, або ж 10-й день після першого позитивного тесту, якщо повторного не було.

"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя якомога швидше", - зазначив Гуйяш.

Втім, за його словами, поки в уряді не вирішили, які потенційні винятки із загальних правил можливі для людей, які вже вакциновані або перехворіли.

Нагадаємо, у Євросоюзі домовилися про спільний формат сертифікатів про вакцинацію, але поки вважають вакцинацію недостатньо надійним критерієм для того, щоб регулювати поїздки.