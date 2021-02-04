ЄС поки вважає вакцинацію недостатньо надійним параметром для регулювання поїздок 

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вакцинація на цей момент не вважається досить надійним параметром у контексті регулювання поїздок до Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель сказав у інтерв’ю російському "Интерфаксу". Боррель 4 лютого розпочав візит до Росії.

"У світлі ризиків, що створюються новими штамами вірусу, лідери ЄС нещодавно визнали необхідність подальшого перегляду критеріїв, з урахуванням останніх наукових рекомендацій, а також введення додаткових запобіжних заходів для необхідних поїздок в ЄС. На даний момент вакцинація не вважається досить надійним параметром", - сказав Боррель.

Він зазначив, що зараз у цьому контексті неможливо спрогнозувати, коли країни-члени ЄС вирішать відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для необов'язкових поїздок.

"Будуть потрібні додаткові обговорення в контексті подальшого розвитку пандемії. Одну річ можна сказати напевно - ми сподіваємося на якнайшвидше і безпечне відкриття країн, економік і кордонів, і працюємо над цим", - підкреслив високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше країни-члени ЄС домовилися про спільний формат документів, що будуть підтверджувати факт вакцинації від коронавірусу, але тільки для медичних цілей.

Деякі країни, зокрема Греція, раніше виступили за те, щоб такі сертифікати спільного формату - "паспорти вакцинації" - надавали вакцинованим людям право на поїздки без обмежень.

Однак на саміті лідери 27 країн-членів погодилися з тим, що ЄС необхідний спільний формат свідоцтв про вакцинацію, але обговорення про будь-яке немедичне використання цих документів, як от у контексті подорожей, вирішили відкласти на майбутнє.

Детальніше про це читайте у статті: Шанс на повернення туризму: як Євросоюз готується до життя після вакцинації.