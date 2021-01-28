У ЄС домовилися про спільний формат сертифікатів про вакцинацію

Країни-члени ЄС домовилися про спільний формат документів, що будуть підтверджувати факт вакцинації від коронавірусу для медичних цілей.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це повідомив речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я Стефан де Кеєрсмакер.

"За підтримки Єврокомісії, країни-члени погодили методичні рекомендації щодо доказів вакцинації для медичних цілей. Ці методичні рекомендації мають на меті забезпечити взаємосумісність сертифікатів про вакцинацію та визначити мінімальний набір даних для них. Вони також закладають основу для взаємної довіри - щоб забезпечити автентичність і надійність сертифікатів", - повідомив він.

Це забезпечить спільний формат та зміст свідоцтва про вакцинацію, які видаватимуться вакцинованим європейцям. Надалі спеціальний орган eHealth Network повинен буде визначити необхідні вимоги до захисту даних таких сертифікатів.

Фактично рішення стало продовженням домовленості, якої досягли на січневому саміті лідерів.

Нагадаємо, деякі країни, зокрема Греція, виступили за те, щоб такі сертифікати спільного формату - "паспорти вакцинації" - надавали вакцинованим людям право на поїздки без обмежень.

На зустрічі лідерів 27 країн-членів погодилися з тим, що ЄС необхідний спільний формат свідоцтв про вакцинацію, але обговорення про будь-яке немедичне використання цих документів вирішили відкласти на майбутнє.

Детальніше про це читайте у статті: Шанс на повернення туризму: як Євросоюз готується до життя після вакцинації.