Венгрия начнет выдавать свидетельства о вакцинации от коронавируса

Правительство Венгрии решило ввести свидетельства о вакцинации для людей, которые получили вакцину от коронавируса или переболели.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today, об этом объявил министр, ответственный за офис премьера, Гергей Гуйяш.

Он объявил, что сертификат будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации.

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Также свидетельство будут выдавать людям, которые переболели коронавирусом. В нем будут указывать дату выписки из больницы, или первого отрицательного теста, или же 10-й день после первого положительного теста, если повторного не было.

"Мы надеемся, что этот документ поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - отметил Гуйяш.

Впрочем, по его словам, пока в правительстве не решили, какие потенциальные исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели.

Напомним, в Евросоюзе договорились об общем формате сертификатов о вакцинации, но пока считают вакцинацию недостаточно надежным критерием для того, чтобы регулировать поездки.