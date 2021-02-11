Організаторці жіночих протестів у Польщі загрожує до 8 років в’язниці

Лідерці жіночих протестів проти повної заборони абортів у Польщі Марті Лемпарт у четвер офіційно висунули звинувачення, за яким їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Окружна прокуратура Варшави заявила, що Лемпарт звинувачується в образі співробітника поліції і створенні епідемічної загрози через організацію протестів під час пандемії коронавірусу.

Згідно з польським законодавством, людині може загрожувати від шести місяців до восьми років позбавлення волі за створення епідемічної загрози.

Лемпарт також були пред'явлені звинувачення у вихвалянні вандалізму щодо церков і зловмисного перешкоджання релігійним службам через її позитивні інтерв'ю про протестувальників, які розпилювали фарбу на фасадах церков і зривали меси під час протестів.

Слухання тривало менше години. Марта Лемпарт не визнала себе винною у звинуваченнях.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Наприкінці січня рішення набуло чинності.

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