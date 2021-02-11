Организаторке женских протестов в Польше грозит до 8 лет тюрьмы

Лидеру женских протестов против полного запрета абортов в Польше Марте Лемпарт в четверг официально предъявили обвинение, ей грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Окружная прокуратура Варшавы заявила, что Лемпарт обвиняется в оскорблении сотрудника полиции и создании эпидемической угрозы путем организации протестов во время пандемии коронавируса.

Согласно польскому законодательству, человеку может грозить от шести месяцев до восьми лет лишения свободы за создание эпидемической угрозы.

Лемпарт также были предъявлены обвинения в восхвалении вандализма в отношении церквей и вредоносного препятствования религиозным службам за ее положительные интервью о протестующих, которые распыляли краску на фасады костелов и срывали мессы во время протестов.

Слушания продолжались меньше часа. Марта Лемпарт не признала себя виновной.

Напомним, Конституционный суд Польши своим решением объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету прерывания беременности в стране.

В конце января решение вступило в силу.

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