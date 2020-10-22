КС Польщі визнав "неконституційними" майже всі аборти, посиливши їхню заборону

Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плода суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після набуття чинності рішення аборт буде дозволений у Польщі лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% юридичних припинень, проведених за останні роки.

"Положення, яке легалізує євгенічну практику в галузі права на життя ненародженої дитини і робить право на життя ненародженої дитини залежним від її здоров’я...несумісне...з конституцією", - сказала голова Конституційного суду Юлія Пржилебська.

Скасована судом норма закону є підставою для майже всіх легальних абортів в Польщі. Суд постановив, що це положення порушує конституційні гарантії правового захисту життя кожної людини.

Обмеження доступу до абортів було давньою амбіцією правлячої партії "Право і справедливість" (PiS), але вона відступила від попередніх законодавчих пропозицій на тлі широкої негативної громадської реакції.

Більшість суддів були призначені цією партією.

Закони Польщі щодо абортів вже є одними з найсуворіших у Європі. Правозахисні організації закликали Польщу не посилювати обмеження.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович назвала це "сумним днем для прав жінок".

"Вилучення підстави для майже всіх законних абортів у Польщі є забороною та порушує права людини. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду означає аборти підпільно/за кордоном для тих, хто може собі дозволити, і ще більше випробування для всіх інших", - сказала вона.

За словами активістів, що захищають права на аборт, в останні роки в Польщі в доступі до процедури часто відмовляли навіть у тих випадках, коли він був законним.

Багато лікарів в Польщі користуються своїм законним правом відмовити в перериванні вагітності за релігійними мотивами. Деякі кажуть, що їх змушує це робити керівництво.

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