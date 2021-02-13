Поліцейському, який сам на сам стримував натовп у Капітолії, дали одну з найвищих нагород

Поліцейському Капітолію Ежену Гудмену, який сам на сам протистояв натовпу прихильників Трампа у будівлі, присудили золоту медаль Конгресу - одну з найвищих цивільних нагород.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post, за таке рішення одностайно проголосували сенатори, завершуючи четвертий день слухань у справі імпічменту Трампа.

Особливою заслугою Гудмена вважають те, що він зумів відволікти людей на себе і відвести подалі від входу до палати Сенату, де на той час ще перебували члени Конгресу. Також він встиг вчасно завернути сенатора Мітта Ромні, який під час евакуації помилково рушив коридором назустріч прихильникам Трампа.

"Ми побачили нові відеоматеріали, які показали спокій попри тиск, хоробрість під час виконання обов’язків, завбачливість в умовах хаосу та готовність зробити себе ціллю розлюченого натовпу, щоб інші могли опинитися у безпеці", - заявив лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер.

"Якби не швидка реакція та хоробрість офіцера Гудмана зокрема, люди у цій палаті можливо не вийшли б звідси неушкодженими", - зазначив лідер сенаторів-республіканців Мітч Макконелл.

Відеоматеріали з камер безпеки Капітолію, які підготувала команда імпічменту від демократів, свідчать, що у певні моменти натовп був зовсім поруч з членами Конгресу і віцепрезидентом Майком Пенсом.

Нагадаємо, у Сенаті завершився четвертий день слухань у справі імпічменту Дональда Трампа. Він став єдиним президентом в історії США, якому імпічмент оголосили двічі, та одним з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент.