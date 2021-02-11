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У США показали нові відео зі штурму Капітолію, з яких видно, як близько до топ-посадовців був натовп

Четвер, 11 лютого 2021, 15:23

У США опублікували відеоматеріали, з яких видно, що в певні моменти натовп прихильників Трампа у Капітолії були зовсім поруч з членами Конгресу, у тому числі віцепрезидентом Майком Пенсом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відео надане уповноваженими з питань імпічменту від Демократичної партії. Ці кадри опублікували вперше з подій 6 січня. 

 

З відеозапису випливає, що у певні моменти віцепрезидент Майк Пенс був лише за кілька десятків метрів від протестувальників. На схемі будівлі  (01:10) місцеперебування Майка Пенса позначене помаранчевим, протестувальників та поліцейського Гудмена - червоним і блакитним. 

Сенаторам Мітту Ромні від республіканців та лідеру демократів Чаку Шумеру під час евакуації довелося розвертатись і рухатись іншим коридором, щоб уникнути зустрічі з натовпом (цей момент можна побачити у фрагменті 02:00)

Натовп у коридорі в певні моменти сам на сам стримував поліцейський Капітолію Ежен Гудмен, повільно відступаючи перед людьми, які гукали, що не озброєні, і просувались вперед. Йому вдалося заманити людей за собою і відвести їх від дверей, що вели до Сенату. 

Працівниці офісу Ненсі Пелосі, спікерки Палати представників, встигли забарикадуватися в одній з кімнат лише за 10 хвилин до того, як у цей коридор вломилися протестувальники.

На кадрах видно й Ешлі Беббіт, яка згодом загине від кулі поліцейського.

Детальніше про безпрецедентні події 6 січня читайте у LIVE "Європейської правди": Хаос заради Трампа: як фанати президента США штурмували Капітолій.

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США Штурм Капітолію
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