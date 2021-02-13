Полицейскому, который в одиночку сдерживал толпу в Капитолии, дали одну из высших наград

Полицейскому Капитолия Эжену Гудмену, который в одиночку противостоял толпе сторонников Трампа в здании во время событий 6 января, присудили золотую медаль Конгресса - одну из самых высоких гражданских наград.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post, за такое решение единогласно проголосовали сенаторы, завершая четвертый день слушаний по делу импичмента Трампа.

Особой заслугой Гудмена считают то, что он сумел отвлечь людей на себя и отвести подальше от входа в палату Сената, где в то время еще находились члены Конгресса. Также он успел вовремя завернуть назад сенатора Митта Ромни, который во время эвакуации ошибочно пошел по коридору навстречу сторонникам Трампа.

"Мы увидели новые видеоматериалы, которые показали спокойствие в условиях давления, храбрость при исполнении обязанностей, предусмотрительность в условиях хаоса и готовность сделать себя целью разъяренной толпы, чтобы другие могли оказаться в безопасности", - заявил лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер.

"Если бы не быстрая реакция и храбрость офицера Гудмена в частности, люди в этой палате возможно не вышли бы отсюда невредимыми", - отметил лидер сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл.

Видеоматериалы с камер безопасности Капитолия, которые подготовила команда импичмента от демократов, свидетельствуют, что в определенные моменты толпа была совсем рядом с членами Конгресса и вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, в Сенате завершился четвертый день слушаний по делу импичмента Дональда Трампа. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент объявили дважды, и одним из трех, кому вообще объявляли импичмент.