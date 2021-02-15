Іран погрожує обмежити доступ до своїх ядерних об'єктів, якщо США не знімуть санкції

Іран погрожує обмежити доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії до своїх потужностей, якщо до кінця лютого не відбудеться зрушень у суперечці з США щодо ядерної угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Якщо ядерна угода не буде виконуватися згідно з договором до кінця лютого, ми повинні будемо призупинити виконання додаткового протоколу МАГАТЕ", - заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде 15 лютого.

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Згаданий протокол передбачає безперешкодний доступ інспекторів до ядерних потужностей країни. Він є частиною Віденської ядерної угоди від 2015 року, яка була спробою стримати Іран від розробки ядерної зброї.

Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Зокрема, Іран почав збагачення урану до 20% та зберігає більше урану, ніж дозволено ядерною угодою.

Днями викликала тривогу заява керівника розвідки Махмуда Алаві, коли він допустив початок роботи над ядерною зброєю, якщо США не погодяться скасувати санкції проти Ірану.

Речник МЗС 15 лютого запевнив, що метою останніх кроків Ірану є мирний ядерний проєкт, а розробка зброї масового знищення під забороною і з релігійної точки зору.

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