Иран угрожает ограничить доступ к своим ядерным объектам, если США не снимут санкции

Иран угрожает ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к своим объектам, если до конца февраля не состоится сдвигов в споре с США по поводу ядерного соглашения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Если ядерное соглашение не будет выполняться согласно договору до конца февраля, мы должны будем приостановить выполнение дополнительного протокола МАГАТЭ", - заявил спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде 15 февраля.

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Упомянутый протокол предусматривает беспрепятственный доступ инспекторов к ядерным объектам страны. Он является частью ядерного соглашения от 2015 года, которое было попыткой сдержать Иран от разработки ядерного оружия.

Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того, как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

В частности, Иран начал обогащение урана до 20% и сохраняет больше урана, чем разрешено ядерным соглашением.

На днях вызвало тревогу заявление руководителя разведки Махмуда Алави, когда он допустил начало работы над ядерным оружием, если США не согласятся отменить санкции против Ирана.

Спикер МИД 15 февраля заверил, что целью последних шагов Ирана является мирный ядерный проект, а разработка оружия массового уничтожения под запретом и с религиозной точки зрения.

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