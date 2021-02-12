Німеччина, Франція та Британія закликали Іран припинити виробництво металевого урану

Німеччина, Франція та Британія оприлюднили спільну заяву із закликом до Тегерана припинити виробництво металевого урану, що заборонено ядерною угодою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві трьох країн.

"Ми з великою стурбованістю зустріли нещодавнє підтвердження того, що Іран виробляє металевий уран, порушуючи Спільний комплексний план дій", - зазначають у документі.

Країни наголошують, що таку діяльність Ірану неможливо пояснити якимись цивільними потребами і вона є ключовим кроком для розробки ядерної зброї.

"Ми закликаємо Іран невідкладно припинити цю діяльність та утриматися від нових кроків, що порушують зобов’язання щодо ядерної програми. Продовжуючи відступати від угоди, Іран підриває можливість для поновлення дипломатичних перемовин і повної реалізації цілей ядерної угоди", - наголошують Німеччина, Франція та Британія.

Днями глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросс заявив, що Іран почав виробництво металевого урану, який використовують при створенні атомної зброї.

Нагадаємо, на початку січня Іран почав збагачення урану до 20 відсотків, що набагато перевищує межу в 3,67 відсотка, встановлену в ядерній угоді 2015 року.

Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Але після того, як президент Дональд Трамп вивів США з договору, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою.

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