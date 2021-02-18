Из-за отставки премьера полиция Грузии пока не будет задерживать лидера оппозиции

МВД Грузии отложило операцию по задержанию лидера "Единого национального движения" Ники Мелии из-за отставки Георгия Гахарии с должности премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News Georgia.

"В связи с отставкой премьер-министра МВД временно отложило запланированное задержания Никанора Мелии", - говорится в заявлении министерства.

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В ведомстве не уточнили, когда будут возобновлены процедуры по выполнению судебного решения.

В четверг утром премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке, так как не смог договориться со своей командой по поводу задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

Отныне все министры кабинета Гахарии являются исполняющими обязанности. Согласно конституции, парламент Грузии две недели на утверждение нового правительства. Если этого не произойдет, то президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы.

Отставка Гахарии, скорее всего, усугубит существующий политический кризис, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов.

Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

С вечера 16 февраля Мелия остается в офисе своей партии вместе с другими политиками и сотнями сторонников, которые пообещали физически защищать лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

В ночь на 21 июня 2019 года грузинская полиция грубо зачистила акцию протеста, которая собралась после того, как в стенах грузинского парламента состоялось мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия, глава которой, российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, уселся в кресло спикера.