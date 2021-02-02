Іран хоче посередництва ЄС для повернення США до ядерної угоди 

Іран прагне посередництва Європейського Союзу у діалозі з США щодо ядерної угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель міг би посприяти синхронізованому поверненню Вашингтона і Тегерана до перемовин щодо ядерної програми Ірану.

Він зазначив, що Іран міг би "менш ніж за день" знову згорнути свою програму збагачення урану, якщо Штати погодяться відмовитись від санкцій, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, та повернутися до міжнародної ядерної угоди 2015 року.

Президент США Джо Байден раніше зазначав, що прагне повернутися до угоди, за умови, що Іран дотримуватиметься встановлених нею обмежень та відмовиться від розширеного збагачення урану.

Перед цим президент Ірану Хасан Рухані наполягав, що саме США мають зробити перший крок, тому що саме США першими вийшли з угоди, та погрожував заблокувати інспекції своїх ядерних потужностей з боку Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадаємо, на початку січня Іран почав збагачення урану до 20 відсотків, що набагато перевищує межу в 3,67 відсотка, встановлену в ядерній угоді 2015 року.

Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Але після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою. Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Офіційне урядове повідомлення на це не вказувало.