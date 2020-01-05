Іран зняв з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США

Уряд ісламської республіки Іран оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.

Про це повідомила державна іранська агенція IRNA.

Відповідно до цього повідомлення, Іран віднині не вважає себе скутими "будь-якими обмеженнями щодо потужностей зі збагачення урану, відсотку збагачення, обсягу збагачуваного матеріалу та технологій".

У повідомленні підкреслюється, що це також знімає ключове важливе обмеження – щодо кількості центрифуг, які встановлюються для виробництва ядерного палива.

Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас, офіційне урядове повідомлення про це не каже. Уряд також пише, що планує продовжити співпрацю з МАГАТЕ.

Як повідомлялося, це рішення ухвалене на фоні значного загострення у відносинах США та Ірану. Раніше цими вихідними Трамп пригрозив вдарити по 52 мішенях Ірану у разі атаки проти США.

Загострення у відносинах почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.