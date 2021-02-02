Иран хочет посредничества ЕС для возвращения США к ядерному соглашению

Иран стремится к посредничеству Европейского Союза в диалоге с США по ядерному соглашению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель мог бы помочь синхронизированному возвращению Вашингтона и Тегерана к переговорам по иранской ядерной программе.

Он отметил, что Иран мог бы "менее чем за день" снова свернуть свою программу обогащения урана, если Штаты согласятся отказаться от санкций, введенных администрацией Дональда Трампа, и вернуться к международному ядерному соглашению 2015 года.

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что стремится вернуться к соглашению, при условии, что Иран будет придерживаться установленных им ограничений и откажется от расширенного обогащения урана.

Перед этим президент Ирана Хасан Рухани настаивал, что именно США должны сделать первый шаг, потому что именно США первыми вышли из соглашения, и угрожал заблокировать инспекцию своих ядерных мощностей со стороны Международного агентства по атомной энергии.

Напомним, в начале января Иран начал обогащение урана до 20 процентов, что намного превышает предел в 3,67 процента, установленный ядерным соглашением 2015 года.

Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

Но после того как президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, Иран заявил, что больше не чувствует себя связанным соглашением. Технически снятие этих ограничений означает, что Иран также может идти к производству высокообогащенного урана для ядерного оружия. Официальное правительственное сообщение на это не указывало.