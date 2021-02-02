Швеція не рекомендує вакцину Astra Zeneca для групи віком 65+
Швеція не рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу компанії Astra Zeneca для щеплення людей віком від 65 років.
Про це оголосили у шведському Агентстві громадського здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio.
Рішення прийняли після перегляду даних щодо вакцини, після того, як вона отримала умовний дозвіл на використання від європейського регулятора - Європейського медичного агентства.
Як пояснив Сьорен Андерссон, представник Агентства громадського здоров’я, наразі немає достатніх даних про те, наскільки вакцина захищає людей з найстарших вікових груп.
Відтак вакцину Astra Zeneca пропонуватимуть людям молодшого віку, а в групі 65+ використовуватимуть вакцину Pfizer-BioNTech та Moderna.
Раніше схоже рішення ухвалили Італія та Польща.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.