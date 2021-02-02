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Швеція не рекомендує вакцину Astra Zeneca для групи віком 65+

Вівторок, 2 лютого 2021, 15:43

Швеція не рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу компанії Astra Zeneca для щеплення людей віком від 65 років.

Про це оголосили у шведському Агентстві громадського здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio.

Рішення прийняли після перегляду даних щодо вакцини, після того, як вона отримала умовний дозвіл на використання від європейського регулятора - Європейського медичного агентства. 

Як пояснив Сьорен Андерссон, представник Агентства громадського здоров’я, наразі немає достатніх даних про те, наскільки вакцина захищає людей з найстарших вікових груп. 

Відтак вакцину Astra Zeneca пропонуватимуть людям молодшого віку, а в групі 65+ використовуватимуть вакцину Pfizer-BioNTech та Moderna.

Раніше схоже рішення ухвалили Італія та Польща. 

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.

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Швеція Коронавірус
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