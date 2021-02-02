Швеция не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей 65+
Швеция не рекомендует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для прививки людей в возрасте от 65 лет.
Об этом объявили в шведском Агентстве общественного здоровья, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.
Решение было принято после пересмотра данных о вакцине, после того, как она получила условное разрешение на использование от европейского регулятора - Европейского медицинского агентства.
Как пояснил Сёрен Андерссон, представитель Агентства общественного здоровья, пока нет достаточно данных о том, насколько вакцина защищает людей из самых старых возрастных групп.
Поэтому вакцину AstraZeneca будут предлагать людям младшего возраста, а в группе 65+ - использовать вакцину Pfizer-BioNTech и Moderna.
Ранее подобное решение приняли Италия и Польша.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам 29 января предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.