Швеция не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей 65+

Швеция не рекомендует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для прививки людей в возрасте от 65 лет.

Об этом объявили в шведском Агентстве общественного здоровья, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.

Решение было принято после пересмотра данных о вакцине, после того, как она получила условное разрешение на использование от европейского регулятора - Европейского медицинского агентства.

Как пояснил Сёрен Андерссон, представитель Агентства общественного здоровья, пока нет достаточно данных о том, насколько вакцина защищает людей из самых старых возрастных групп.

Поэтому вакцину AstraZeneca будут предлагать людям младшего возраста, а в группе 65+ - использовать вакцину Pfizer-BioNTech и Moderna.

Ранее подобное решение приняли Италия и Польша.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам 29 января предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.