М'ясо у шкільних меню розсварило мера Ліона та уряд Франції

Французький уряд розкритикував мера Ліона після того, як він прибрав м'ясо зі шкільних обідів у місті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Грегорі Дюсе, член партії "Зелених", сказав, що цей крок дозволяє спростити і прискорити обслуговування в умовах коронавірусних обмежень. Але уряд розкритикував його рішення, звинувативши мера у тому, що він піддає ризику здоров'я дітей.

"Давайте припинимо викладати ідеологію на тарілки наших дітей. Давайте просто дамо їм те, що їм потрібно, щоб добре рости. М'ясо - частина цього", - заявив міністр з питань сільського господарства Жюльєн Денорманді.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен сказав, що рішення є "неприпустимою образою" для французьких фермерів і м'ясників.

"Ми бачимо, що моралізаторська і елітарна політика "зелених" виключає нижчі класи. Багато дітей часто їдять м'ясо тільки в шкільній їдальні", - заявив Дарманен.

Дюсе відповів, що його попередник на посту мера із "правого флангу" ввів ту ж міру під час пандемії в минулому році. Риба і яйця залишаються в шкільному меню в Ліоні, і Дюсе заявив, що меню будуть збалансовані для всіх дітей.

Дієтологи кажуть, що вегетаріанська дієта безпечна для дітей, але радять проявляти особливу обережність, щоб забезпечити достатню кількість білка, заліза та інших мінералів.

Ліонська кухня відома у всьому світі, з особливим наголосом на м'ясо і субпродукти.