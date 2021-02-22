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Мясо в школьных меню рассорили мэра Лиона и правительство Франции

Понедельник, 22 февраля 2021, 11:38

Французское правительство раскритиковало мэра Лиона после того, как он убрал мясо из школьных обедов в городе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Грегори Дюсе, член партии "Зеленых", сказал, что этот шаг позволяет упростить и ускорить обслуживание в условиях коронавирусных ограничений. Но правительство раскритиковало его решение, обвинив мэра в том, что он подвергает риску здоровье детей.

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"Давайте прекратим выкладывать идеологию на тарелки наших детей. Давайте просто дадим им то, что им нужно, чтобы хорошо расти. Мясо - часть этого", - заявил министр по вопросам сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал, что решение является "недопустимым оскорблением" для французских фермеров и мясников.

"Мы видим, что морализаторская и элитарная политика "зеленых" исключает низшие классы. Многие дети зачастую едят мясо только в школьной столовой", - заявил Дарманен.

Дюсе ответил, что его предшественник на посту мэра с "правого фланга" ввел ту же меру во время пандемии в прошлом году. Рыба и яйца остаются в школьном меню в Лионе, и Дюсе заявил, что меню будут сбалансированным для всех детей.

Диетологи говорят, что вегетарианская диета безопасна для детей, но советуют проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить достаточное количество белка, железа и других минералов.

Лионская кухня известна во всем мире, особый упор в ней делают на мясо и субпродукты.

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Франция ЕвроЖизнь
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