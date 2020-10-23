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Європарламент не підтримав заборону "вегетаріанських бургерів"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 15:36

Депутати Європарламенту проголосували за те, щоб не забороняти використання назв, пов’язаних з м’ясом, для таких рослинних продуктів, як "вегетаріанські гамбургери" чи "веганська ковбаса".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Євродепутати відхилили всі пропозиції щодо резервування назв, пов'язаних з м'ясом, лише для продуктів, що містять м'ясо. Немає змін щодо рослинної продукції та назв, які вони в даний час використовують під час продажу", - йдеться у повідомленні в Twitter Комітету Європарламенту з питань сільського господарства.

Європейські фермери просили Європарламент заборонити ресторанам та магазинам продавати вироби із назвою на кшталт "вегетаріанських гамбургерів", тому що, на їхню, думку, такі назви вводять в оману споживачів.

Водночас, за інформацією Politico, євродепутати затвердили поправку, яка може додатково обмежити назви рослинних альтернатив молочних продуктів, таких як "замінник сиру" або "схожий на йогурт".

Законодавство ЄС вже забороняє використовувати такі молочні терміни, як "молоко", "сир" або "вершкове масло" для веганських продуктів, що не походять з тваринного молока. Нова поправка може піти ще далі і обмежити використання більш загальних назв, таких як "сирний" або "вершковий".

Європарламент не може самостійно запроваджувати подібні зміни, але повинен визначити свою позицію напередодні переговорів із країнами-членами блоку.

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Європарламент
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