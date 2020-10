Європарламент не підтримав заборону "вегетаріанських бургерів"

Депутати Європарламенту проголосували за те, щоб не забороняти використання назв, пов’язаних з м’ясом, для таких рослинних продуктів, як "вегетаріанські гамбургери" чи "веганська ковбаса".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Євродепутати відхилили всі пропозиції щодо резервування назв, пов'язаних з м'ясом, лише для продуктів, що містять м'ясо. Немає змін щодо рослинної продукції та назв, які вони в даний час використовують під час продажу", - йдеться у повідомленні в Twitter Комітету Європарламенту з питань сільського господарства.

