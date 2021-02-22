Посол Британії: Києву слід зосередитись на реформі Міноборони, а не на ПДЧ

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс вважає, що Україні передусім слід зосередитися на структурній реформі оборонного відомства, а не наполягати на Плані дій щодо членства у НАТО.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами посла, питання реформи оборонних інституцій в Україні викликає занепокоєння.

"Оскільки ви досягли EOP (статус партнера з розширеними можливостями. – Ред.), то виникає питання: що далі, який крок наступний? І моя відповідь така: в рамках EOP вам треба концентруватися не лише на військовій сумісності з НАТО, але також змінювати ваше військове відомство структурно, запроваджувати європейські практики у питаннях оборонних закупівель, логістики. Наразі у Міноборони цього ще немає", - зазначила Сіммонс.

"Якщо ви цього не робитимете, це перетворить політику відкритих дверей НАТО на політику "відкритих дверей, яких можна уникнути". Для країн, які не підтримують інтеграцію з Альянсом, це стане приводом уповільнити цей процес", - додала вона.

Як приклад Сіммонс назвала ситуацію з оборонними закупівлями. За словами дипломатки, закон, ухвалений у 2020 році, є справді добрим, але потрібна його імплементація.

Вона згадала заяви Міноборони України про бажання отримати ПДЧ вже цього року, і висловила розуміння політичної логіки таких заяв.

"Але якщо при цьому у вас відстає оборонна реформа – то такий план не дає мені впевненості. Посудіть самі: ви щойно отримали EOP, він передбачає кілька конкретних змін, здійснення яких від вас чекають. А ви робите лише меншу частину з них і кажете: "А тепер ми хочемо ПДЧ", – зазначила посол Британії.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією.