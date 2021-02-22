Посол Британии: Киеву следует сосредоточиться на реформе Минобороны, а не на ПДЧ

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что Украине прежде всего следует сосредоточиться на структурной реформе оборонного ведомства, а не настаивать на Плане действий по членству в НАТО.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По словам посла, вопрос реформы оборонных институтов в Украине вызывает беспокойство.

"Поскольку вы достигли EOP (статус партнера с расширенными возможностями. - Ред.), то возникает вопрос: что дальше, шаг следующий? И мой ответ таков: в рамках EOP вам надо концентрироваться не только на военной совместимости с НАТО, но также изменять ваше военное ведомство структурно, вводить европейские практики в вопросах оборонных закупок, логистики. Сейчас в Минобороны этого еще нет", - отметила Симмонс.

"Если вы этого делать не будете, это превратит политику открытых дверей НАТО в политику "открытых дверей, которых можно избежать". Для стран, которые не поддерживают интеграцию с НАТО, это станет поводом замедлить этот процесс", - добавила она.

В качестве примера Симмонс назвала ситуацию с оборонными закупками. По словам дипломата, закон, принятый в 2020 году, действительно хороший, но нужна его имплементация.

Она вспомнила заявления Минобороны Украины о желании получить ПДЧ уже в этом году, и выразила понимание политической логики таких заявлений.

"Но если при этом у вас отстает оборонная реформа - такой план не дает мне уверенности. Посудите сами: вы только получили EOP, он предусматривает несколько конкретных изменений, осуществления которых от вас ждут. А вы делаете только меньшую часть из них и говорите: "А теперь мы хотим ПДЧ", - отметила посол Великобритании.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.

О НАТО и реформах, о G7 и британских визах, а также о поздравлении Зеленского с днем рождения – в интервью Мелинды Симмонс Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: "А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!"