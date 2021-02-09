Шмигаль після зустрічі у НАТО розраховує на ПДЧ для України разом з Грузією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією.

Про це він заявив після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На сьогодні нашою короткостроковою стратегією є отримання ПДЧ. Ми хочемо не відставати від Грузії і в ідеалі отримати ПДЧ разом з Грузією", - заявив прем’єр-міністр України.

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Він підкреслив, що сьогоднішня зустріч у штаб-квартирі НАТО є "хорошим сигналом", який дає нам "хорошу надію".

Шмигаль підкреслив, що членство у НАТО є важливим пріоритетом України і нагадав, що намір приєднатись до Альянсу прописаний у Конституції.

"Ми абсолютно готові, і ми робимо наше домашнє завдання. Ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, продовжуємо перехід на стандарти НАТО, проводимо спільні навчання…У нас є багато напрацювань, які дають надію на швидке виконання домашнього завдання. Досягнення стандартів НАТО у секторі безпеки і оборони України і буде тою передумовою, яка дозволить нам стати повноправним членом НАТО", - зазначив прем’єр-міністр.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства у Альянсі.

Як повідомлялось, саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі - питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

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