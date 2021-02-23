У Північній Македонії зник звинувачений у прослуховуваннях ексглава служби безпеки

Колишній директор Управління безпеки та контррозвідки Північної Македонії Саша Міялков зник за кілька днів до суду, на якому він міг отримати обвинувальний вирок у справі про незаконне прослуховування громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Балканський оглядач".

Очікувалося, що суд оголосить вирок 26 лютого.

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Міялков керував спецслужбою з 2006 по 2015 рік. Він звинувачується в організації масового незаконного прослуховування сотень людей під час правління його двоюрідного брата, колишнього прем'єр-міністра Північної Македонії Ніколи Груєвського.

Груєвський також втік з країни більше двох років тому і отримав політичний притулок в Угорщині.

В останні роки Міялков кілька разів потрапляв до в'язниці або під домашній арешт як фігурант інших справ, зокрема, пов'язаних зі зловживаннями під час виборів.

Основний суд Скоп'є вже ухвалив рішення про видання міжнародного ордера на арешт Міялкова.

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв порівняв зникнення Міялкова з втечею в 2018 році Ніколи Груєвського і пообіцяв, що винні у втечі колишнього керівника спецслужби будуть нести відповідальність.

Тим часом опозиція вимагає відставки уряду. Опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ, якою раніше керував Груєвський, критикує владу, стверджуючи, що Міялков не міг втекти без допомоги керівництва держави.