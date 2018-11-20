Македонський прем'єр-втікач отримав притулок в Угорщині - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвські отримав притулок в Угорщині.

Про це повідомила контрольована угорським урядом газета Magyar Idők, пише Reuters.

Не вказавши джерела, видання заявило, що угорське управління з питань імміграції та надання притулку встановило, що юридичні умови для задоволення прохання про надання притулку були дотримані.

Груєвські засудили до двох років тюрми через незаконну купівлю броньованого Mercedes за більш ніж 650 тисяч євро у 2012 році, коли він був прем'єр-міністром. Після цього він втік з Македонії і попросив політичного притулку у близького політичного союзника - угорського прем'єра Віктора Орбана.

Скоп'є почало вимагати повернути Груєвські на батьківшину, проте у Орбана заявили, що там Груєвські загрожує "лівий уряд під впливом американо-угорського фінансиста Джорджа Сороса".

Орбан раніше розповідав, що Сорос несе значну особисту відповідальність за "дестабілізацію" Македонії та "працює над дестабілізацією консервативних, національних та християнських урядів" у регіоні.

Його коментарі поєднувалися із заявами російського уряду, який активно підтримував партію Груєвського ВМРО-ДПМНЕ, і звинувачував зовнішні сили у втручання в македонську політику.

Як відомо, опозиційна македонська партія ВМРО-ДПМНЕ виступає проти угоди з Грецією про перейменування країни в Північну Македонію.

Зміна назви Македонії завершить довготривалу суперечку із сусідньою Грецією, яка, своєю чергою, припинить блокувати приєднання Македонії до НАТО і Євросоюзу.