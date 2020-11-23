Прем'єр Північної Македонії запропонував легалізувати вживання марихуани

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв запропонував легалізувати вживання марихуани для залучення туристів в країну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю македонської редакції DW.

"Ідея полягає в тому, щоб дати можливість в туристичних місцях, в тому числі в Скоп'є, існуючим і новим кафе, при дотриманні певних стандартів - вентиляції, доказів походження марихуани тощо, вживання марихуани всередині приміщень", - сказав Заєв.

За його оцінкою, цей проєкт може допомогти не тільки індустрії громадського харчування, але також і туризму в цілому.

"Це інструмент, за допомогою якого ми можемо підвищити обсяг послуг, тому що вони мало беруть участь у внутрішньому ВВП", - сказав Заєв, але пообіцяв, що по цій темі буде розгорнута широка дискусія.

Слід зазначити, що Північна Македонія легалізувала марихуану для медичного використання у 2016 році.

Заєв також повідомив, що ця пропозиція є частиною ширшого економічного пакета, що розробляється урядом.

Цей пакет включає проєкт із легалізації транспортних засобів з іноземними номерними знаками, легалізацію готівки і майна, продаж сільськогосподарських земель і новий Закон про податок на майно.

"Я не можу погодитися з тим, що Словенія, країна з такою ж територією і населенням, як наша, має 75 мільярдів ВВП, а у нас 11 мільярдів", - сказав Заєв.

Ідея легалізації готівки та майна, ймовірно, викличе найбільші суперечки в суспільстві.

"Багато країн надають таку можливість. Підраховано, що від 1,5 до 2 мільярдів євро лежать невикористаними в банківських сховищах, на антресолях, під подушками...це потенціал", - сказав прем'єр.