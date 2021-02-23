В Северной Македонии исчез обвиненный в прослушке экс-глава службы безопасности
Бывший директор Управления безопасности и контрразведки Северной Македонии Саша Миялков исчез за несколько дней до суда, на котором он мог получить обвинительный приговор по делу о незаконном прослушивании граждан.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Балканський оглядач".
Ожидалось, что суд огласит приговор 26 февраля.
Миялков руководил спецслужбой с 2006 по 2015 год. Он обвиняется в организации массового незаконного прослушивания сотен людей во время правления его двоюродного брата, бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского.
Груевский также бежал из страны более двух лет назад и получил политическое убежище в Венгрии.
В последние годы Миялков несколько раз попадал в тюрьму или под домашний арест как фигурант других дел, в частности, связанных со злоупотреблениями во время выборов.
Основной суд Скопье уже принял решение о выдаче международного ордера на арест Миялкова.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сравнил исчезновение Миялкова с бегством в 2018 году Николы Груевского и пообещал, что виновные в побеге бывшего главы спецслужбы будут нести ответственность.
Между тем оппозиция требует отставки правительства. Оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, которой ранее руководил Груевский, критикует власть, утверждая, что Миялков не мог сбежать без помощи руководства страны.