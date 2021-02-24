Меркель виступила проти привілеїв для вже вакцинованих людей

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилась проти того, щоб вакциновані від коронавірусу мали якісь переваги над невакцинованими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Поки кількість вакцинованих людей набагато менше, ніж тих, хто чекає на вакцинацію, держава не повинна по-різному ставитися до обох груп", – сказала Меркель.

Крім того, спочатку слід чітко пояснити, що щеплені люди вже не заразні, вважає вона.

Меркель додала, що цілком можуть існувати спеціальні правила щодо вакцинованих людей від компаній. Слід також подумати, чи не має держава в якийсь момент прийняти рішення розслабитися, не беручи до уваги тих, хто відмовляється від вакцинації, зазначила канцлерка.

Сама канцлерка хоче вакцинуватися проти коронавірусу лише тоді, коли настане її черга відповідно до пріоритетів, рекомендованих Постійною вакцинаційною комісією.

"Я думаю, що правильно, крім особливо вразливих та літніх людей, спочатку запросити на щеплення групи населення, які не можуть тримати дистанцію у своїй роботі", – сказала вона, давши зрозуміти, що, на відміну від інших професійних груп, вона може триматися на відстані.

"Вихователь дитячого садка, вчитель початкових класів цього робити не можуть. Це люди, котрі повинні бути перед такими, як я", – заявила Меркель.

Як повідомлялося, у Швейцарії допускають винятки з карантинних обмежень для людей, які вакцинувалися від коронавірусу, щоб заохотити до вакцинації.