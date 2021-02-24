Меркель выступила против привилегий для уже вакцинированных людей

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против того, чтобы вакцинированные от коронавируса имели какие-то преимущества над невакцинированными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Пока количество вакцинированных людей гораздо меньше, чем тех, кто ждет вакцинацию, государство не должно по-разному относиться к этим группам", - сказала Меркель.

Кроме того, сначала следует четко объяснить, что привитые люди уже не заразны, считает она.

Меркель добавила, что вполне могут существовать специальные правила вакцинированных людей от компаний. Следует также подумать, не должно ли государство в какой-то момент принять решение расслабиться, не учитывая тех, кто отказывается от вакцинации, отметила канцлер.

Сама канцлер хочет вакцинироваться против коронавируса только тогда, когда наступит ее очередь в соответствии с приоритетами, рекомендованными Постоянной вакцинационной комиссией.

"Я думаю, что правильно, кроме особо уязвимых и пожилых людей, сначала пригласить на прививку группы населения, которые не могут держать дистанцию ​​на работе", - сказала она, дав понять, что, в отличие от других профессиональных групп, она может держаться на расстояния.

"Воспитатель детского сада, учитель начальных классов этого делать не могут. Это люди, которые должны быть перед такими, как я", - заявила Меркель.

Как сообщалось, в Швейцарии допускают исключения из карантина для людей, которые вакцинировались от коронавируса, чтобы поощрить к вакцинации.