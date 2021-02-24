У Швейцарії обговорюють привілеї для вакцинованих - ЗМІ

У Швейцарії допускають винятки з карантинних обмежень для людей, які вакцинувалися від коронавірусу, щоб заохотити до вакцинації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням The Local, про це дізналося видання Blick, ознайомившись із документом щодо планів уряду.

Журналісти стверджують, що йдеться про дискусійний документ федерального департаменту внутрішніх справ, та що у ньому йдеться про привілеї для вакцинованих громадян, хоча для цього немає юридичного підгрунтя.

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У документі, як стверджується, не йдеться про обмеження доступу до лікування, але приватні клініки потенційно зможуть вимагати довідку про вакцинацію, якщо захочуть так зробити.

Для вакцинованих людей пропонують дозволити вільне відвідання ресторанів, концертів та подібних масових заходів. Водночас, винятків із "маскового режиму" не передбачається.

Зазначається, що поки йдеться про далеку перспективу і такий підхід потенційно може бути застосований лише після того, коли вакцина буде доступною вже для більшості дорослого населення. Вважається, що це може статись "найпізніше у травні-червні".

Також передбачаються винятки для людей, які через алергічні реакції, вагітність чи інші медичні протипоказання не можть вакцинуватися - але для них "перепусткою" можуть стати зданий заздалегідь тест або швидкий тест на місці.

Раніше президент Швейцарії Гі Пармелін заявив, що у майбутньому "усім, хто хоче мандрувати, необхідно буде вакцинуватися".

Нагадаємо, з 1 березня в країні має початися поступове послаблення жорсткого локдауну, що триває з кінця грудня.

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