Польша точечно усиливает карантин на фоне скачка заражений

Польша возвращает часть ограничений в Варминско-Мазурском воеводстве, где наблюдается особенно тревожная ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что в этом регионе показатель заболеваемости на 100 000 населения почти вдвое больше, чем средний показатель по всей территории страны. Доля положительных тестов среди всех сделанных составляет 34%, тогда как в среднем в Польше - 19%.

Читайте также В Польше возмущены "коронагуляниями" на популярном горнолыжном курорте

С 27 февраля в регионе прекращается работа гостиниц, театрально-концертной сферы, горнолыжных курортов, бассейнов и спортзалов. Рестораны смогут продавать блюда только с собой.

Школьников и студентов, с отдельными исключениями, переводят на дистанционное обучение.

Организация свадеб и поминок запрещается.

На остальной территории страны сохранятся мягкие ограничения: театры и музеи пока смогут работать, как и горнолыжные курорты и теннисные корты. Однако запрещена работа спортзалов и ресторанов.

Такие меры будут действовать пока до 14 марта.

Кроме того, ужесточили требования к маскам: отныне не разрешается заменять их шарфами, банданами и т.п.

Также ужесточили правила въезда из соседних Чехии и Словакии, где ситуация – одна из худших в ЕС. Для освобождения от изоляции путешественники должны будут предоставить тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Также не должны будут проходить самоизоляцию люди, которые уже получили две дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, 24 февраля в Польше зафиксировали резкий скачок заражений, более 12 000.