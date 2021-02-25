Посол Британії розповіла, що мотивує її вчити українську

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс до дня народження письменниці Лесі Українки розповіла, що саме її приклад найбільше мотивує її вчити українську мову.

Про це вона написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад", - поділилася Мелінда Сіммонс.

Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад! #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 25, 2021

В Україні вже є своєрідний "клуб україномовних послів" - дипломатів, які почали вчити українську мову або навіть вільно говорять нею. Серед таких, зокрема, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, рідною мовою якого є естонська.

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