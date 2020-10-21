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Посол ЄС на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою

Середа, 21 жовтня 2020, 14:18

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас, громадянин Естонії, на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС виступив повністю українською мовою.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Таким чином Матті Маасікас виконав свою минулорічну обіцянку - досконало вивчити українську мову. 

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"Коли я брав участь у засіданні минулого року, я пообіцяв, що наступного разу виступатиму українською мовою. Ось я виконую свою обіцянку", - сказав Матті Маасікас.

Його слова зустріли бурхливими оплесками. 

Посол користувався нотатками, але виголосив усю промову досконалою українською.

З дня обіцянки Матті Маасікаса минуло менше року - вона пролунала на зустрічі з урядом 20 листопада 2019 року.

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Маасікас
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