Посол ЄС на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою
Середа, 21 жовтня 2020, 14:18
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас, громадянин Естонії, на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС виступив повністю українською мовою.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Таким чином Матті Маасікас виконав свою минулорічну обіцянку - досконало вивчити українську мову.
Читайте також
"Коли я брав участь у засіданні минулого року, я пообіцяв, що наступного разу виступатиму українською мовою. Ось я виконую свою обіцянку", - сказав Матті Маасікас.
Його слова зустріли бурхливими оплесками.
Посол користувався нотатками, але виголосив усю промову досконалою українською.
З дня обіцянки Матті Маасікаса минуло менше року - вона пролунала на зустрічі з урядом 20 листопада 2019 року.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua