Посол ЄС на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас, громадянин Естонії, на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС виступив повністю українською мовою.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Таким чином Матті Маасікас виконав свою минулорічну обіцянку - досконало вивчити українську мову.

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"Коли я брав участь у засіданні минулого року, я пообіцяв, що наступного разу виступатиму українською мовою. Ось я виконую свою обіцянку", - сказав Матті Маасікас.

Його слова зустріли бурхливими оплесками.

Посол користувався нотатками, але виголосив усю промову досконалою українською.

З дня обіцянки Матті Маасікаса минуло менше року - вона пролунала на зустрічі з урядом 20 листопада 2019 року.