Посол Великобритании рассказала, что мотивирует ее учить украинский язык

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз ко дню рождения писательницы Леси Украинки рассказала, что именно пример поэтессы больше всего мотивирует ее учить украинский язык.

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я вспоминаю сегодня Лесю Украинку в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример", - поделилась Мелинда Симмонз.

Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад! #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 25, 2021

В Украине уже есть своеобразный "клуб украиноязычных послов" - дипломатов, которые начали учить украинский язык или даже свободно говорят на нем. Среди них, в частности, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, родным языком которого является эстонский.

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