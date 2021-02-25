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Посол Великобритании рассказала, что мотивирует ее учить украинский язык

Четверг, 25 февраля 2021, 10:19

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз ко дню рождения писательницы Леси Украинки рассказала, что именно пример поэтессы больше всего мотивирует ее учить украинский язык.

Об этом она написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я вспоминаю сегодня Лесю Украинку в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример", - поделилась Мелинда Симмонз.

В Украине уже есть своеобразный "клуб украиноязычных послов" - дипломатов, которые начали учить украинский язык или даже свободно говорят на нем. Среди них, в частности, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, родным языком которого является эстонский.

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