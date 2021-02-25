У Єревані встановлюють намети біля парламенту і вимагають відставки прем'єра

Учасники акції в Єревані, що вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, встановлюють намети біля будівлі парламенту в центрі столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsAm.

Акція в центрі Єревана організована опозицією. Люди також вирішили заблокувати проспект з двох сторін, побудувавши барикади, і збираються залишитися там.

Організатори повідомили, що вони також збираються принести з собою грубки, чай і воду, щоб люди не замерзли.

Раніше в опозиції повідомили, що парламент Вірменії відмовився скликати позачергове засідання з питання відставки Пашиняна. Опозиція направляє делегацію до президента Вірменії Армену Саркісяна для обговорення ситуації, що склалася і пошуку рішень.

Нагадаємо, Євросоюз закликав всі сторони у Вірменії утриматися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації.

25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.