Криза у Вірменії: прем’єр-міністр оголосив про звільнення глави Генштабу

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення звільнити главу Генштабу Вірменії Оніка Гаспаряна, який у четвер зажадав відставки Пашиняна.

Про це він повідомив в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook, пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Рішення Пашиняна з'явилося слідом за заявою високопоставлених вірменських військових з вимогою відставки прем'єра.

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За словами Пашиняна, він вирішив звільнити начальника Генштабу і його першого заступника, а міністр оборони вже готує відповідне рішення про призначення нового глави генштабу і його заступників.

У прямому ефірі Пашинян закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки, назвавши вимогу військових "спробою перевороту".

"Ситуація дуже складна. Ви знаєте, що я прийняв рішення зняти з посади начальника Генштабу і його першого заступника. Причину цих рішень я озвучу на площі. Зараз найважливіше завдання - збереження громадянської і народної влади", - заявив він.

Пашинян заявив, що взяв на себе всю відповідальність за те, що сталося у війні в Нагірному Карабаху, зазначивши, однак, що зараз склалася ситуація, в якій до високопоставлених військових виникли деякі питання у суспільства, і "цих питань уникнути неможливо".

Очікується, що Пашинян виступить з промовою на площі Республіки в Єревані о 16:00.

У четвер 25 лютого генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд віднині не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.