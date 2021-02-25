Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра

Вірменський опозиційний "Рух за порятунок Вітчизни" підтримав вимогу Генштабу Вірменії про відставку прем’єр-міністра Нікола Пашиняна та закликав своїх прихильників вийти на акцію протесту в Єревані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpress.

Опозиційний рух закликав громадян зібратися на мітинг на площі Свободи 25 лютого, щоб висловити підтримку Збройним силам Вірменії та вимагати відставки прем’єра.

"Рух за порятунок Вітчизни" вітає заяву вищого командного складу Збройних сил Вірменії, усі висловлені у ній твердження, висловлює свою підтримку нашому єдиному і безкорисливому гаранту - нашим Збройним силам, - сказано у заяві.

У четвер 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Очікується, що Пашинян виступить з промовою о 16:00.

20 лютого "Рух за порятунок Вітчизни", який об'єднує вірменські опозиційні сили, відновив свої акції протесту з вимогою відставки Пашиняна. Опозиція звинувачує прем'єр-міністра у поразці у війні в Нагірному Карабаху восени минулого року.