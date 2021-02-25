ЄС відреагував на події у Вірменії: просить утриматись від ескалації

Євросоюз стежить за розвитком ситуації у Вірменії і закликає всі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС.

"Європейський Союз дуже уважно стежить за розвитком подій у Вірменії. Ми просимо всіх акторів заспокоїтись та уникати будь-якої риторики чи дій, які можуть призвести до подальшої ескалації", - йдеться у заяві.

В ЄС підкреслюють, що розбіжності повинні вирішуватися мирним шляхом з суворим дотриманням принципів та процесів парламентської демократії.

"Відповідно до Конституції Вірменії, збройні сили "зберігають нейтралітет у політичних питаннях і знаходяться під цивільним контролем". Підтримка демократичного та конституційного ладу - єдиний спосіб, яким Вірменія може ефективно вирішувати проблеми, з якими стикається", - зазначили у ЄС.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.