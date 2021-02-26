Лідери ЄС домовилися зберігати обмеження на поїздки
Лідери ЄС домовилися найближчим часом зберігати обмеження на неважливі поїздки у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві після відеосаміту Європейської ради.
Лідери зазначають, що епідемічна ситуація залишається складною, а нові штами вірусу створюють додаткові виклики. Відтак найближчим часом потрібно зберігати суворі обмеження і водночас прискорити доставку вакцини.
"На даний час усі несуттєві поїздки мають бути обмежені. Ми вітаємо ухвалення двох рекомендацій Ради ЄС щодо поїздок у межах ЄС та до ЄС, відповідно до яких обмеження можуть запроваджуватися згідно з принципами пропорційності та недискримінації, та беручи до уваги особливість становища прикордонних громад", - зазначають лідери.
При цьому, наголошують вони, важливо забезпечити безперешкодне пересування товарів та послуг у межах єдиного ринку.
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